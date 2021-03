Beutewerkzeuge

Der beliebte Bilderklärer Horst Bredekamp, Gründungsintendant des Berliner Humboldt-Forums (Hufo), wirft den Raubkunst-Rückgabe-Befürwortern in der FAZ vor, sie würden damit die »antikolonialistische Tradition« auslöschen, in die das Hufo sich gestellt hat. In dieser Tradition sieht er auch das Zustandekommen der ethnologischen Sammlungen des 19. Jahrhunderts. Dabei haben nicht wenige der damaligen Sammler in ihren Erinnerungen kundgetan, dass sie die Stücke in einer Art kolonialistischem Furor eingesackt hatten. Wenn z. B. die Bewohner eines Dorfes auf dem Feld arbeiteten, gingen die Ethnologen schnell in deren Hütten und nahmen sich an Gegenständen, was ihnen »brauchbar« erschien, dafür hinterließen sie eine Handvoll Glaskugeln.

Für Bredekamp waren die im ungleichen Tausch erworbenen Dinge rückblickend zumeist »Alltagsgegenstände, die für die indigenen Völker einen funktionalen Nutzen besaßen«. Erst in den Händen der weißen Ethnologen und dann in einer V...