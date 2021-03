Der Mann, der sein Alter nicht wusste

Als ich Mitte Februar aus der Zeitung von Hans Kantereits Tod erfuhr, fiel mir unsere letzte Begegnung ein. Es war bei der Eröffnung einer Ausstellung mit Zeichnungen verschiedener Berliner Karikaturisten, in einer Kneipe in Neukölln. Nach der Besichtigung trat ich vor die Tür, um eine zu rauchen. Da stand bereits ein alter Quarzer, den ich um Feuer bat. Erst, als er mich ansprach, wusste ich, wen ich vor mir hatte: »Schmidt, Grüssung, Chef. Wo kommst du denn her?« Diese sonore-freundliche Stimme, das Privatvokabular. Klar jetzt, dass der Mann Hans Kantereit war, nur in deutlich älter. Richtig, ja: »Ein Satirikerjahr sind fünf Menschenjahre«, hat Simon Borowiak vor Jahren mal in der FAZ dekretiert. Kantereit bildete keine Ausnahme von dieser Regel.

Wann diese letzte Begegnung war, habe ich trotz emsigen Herumfragens nicht herausbekommen. So behält sie etwas Nebulöses. Auch das passt gut zu Hans Kantereit. Große Teile seiner Biographie liegen im dunkeln. Gü...