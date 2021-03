Zum Inhalt dieser Ausgabe | Sakrosankte MfS-Akten Neue Mitteilungen des Förderkreises Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung Rainer Holze Die Mitteilungen des vor nunmehr 30 Jahren in Berlin von Archivaren, Bibliothekaren und Historikern des Instituts für Geschichte der Arbeiterbewegung gegründeten Förderkreises »Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung« gehören zu den wenigen deutschsprachigen Fachzeitschriften, die sich der Arbeiterbewegungsgeschichte widmen. Auch die Beiträge des gerade erschienenen Heftes 59 widerspiegeln diese Schwerpunktsetzung sehr anschaulich. Besonders hervorzuheben sind die Ausführungen von Günter Benser über das »Gesetz zur Änderung des Bundesarchivgesetzes, des Stasiunterlagengesetzes und zur Errichtung eines oder einer SED-Opferbeauftragten«. Benser hebt hervor, dass dieses Gesetz hinsichtlich der Eingliederung der MfS-Unterlagen in das Bundesarchiv einen unverkennbaren Fortschritt darstelle, etwa weil damit die politisch-ideologische Überfrachtung des Aktenbestandes entfalle. Andererseits macht Benser unmissverständlich auf die Defizite und ...

