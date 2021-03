Re: Raubkatzen im Wohnzimmer

Wenn sich Staatschefs gegenseitig als Killer bezeichnen, ist es an der Zeit, an die Gemeinsamkeiten der Völker zu erinnern. US-Amerikaner mögen Raubtiere als Haustiere – und Russen eben auch! Ein Bär im Garten, ein Leopard auf dem Beifahrersitz – Motive dieser Art garantieren viele Likes auf Insta­gram. Aleksander Fjodorow setzt sich in seiner Auffangstation nahe St. Petersburg für die Rettung missbrauchter Raubkatzen und Bären ein. Und in den USA gibt es so was auch – Freundschaft! D 2020.

Arte, 19.40 Uhr

Rollerball

Ein verborgener Klassiker: Rollerball, ein Spektakel um Leben und Tod, hat in der Zukunft die Kriege zwischen den Ländern ersetzt. Einer der besten Spieler ist Jonathan E., d...