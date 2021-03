HRE will keine Bank sein

Die in der Finanzkrise 2009 pleite gegangene und verstaatlichte Hypo Real Estate (HRE) hat sich offenbar schon wieder verzockt. Wie Die Welt vergangene Woche berichtete, hatte die aus der HRE hervorgegangene, staatliche Hypo Real Estate Holding GmbH rund 75 Millionen Euro bei der Anfang des Monats geschlossenen und mittlerweile insolventen Greensill-Bank angelegt.

Für die Verluste will sich die HRE nun über den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) entschädigen lassen. Dort sind derzeit Einlagen in Höhe von bis zu ziemlich genau 75 Millionen Euro geschützt. Die Aufsichtsbehörde Bafin hatte vergangene Woche den Entschädigungsfall festgestellt, womit die wesentliche Voraussetzung für Auszahlungen aus den Fonds gegeben ist. Doch der BdB will die HRE nicht entschädigen, wie einer Aufstellung zu entnehmen ist, die Welt vergangene Woche vorlag. Das Argument: Finanzinstitute sind laut Verbandsstatuten »nicht entschädigungsfähig«.

Die HR...