Asiatische Rivalen

»Indien schlägt China in der Impfstoffdiplomatie«: Triumphierend übertitelte das Wall Street Journal vergangene Woche einen Bericht über Neu-Delhis Bemühungen, Beijing bei der globalen Beschaffung von Covid-19-Vakzinen das Wasser abzugraben. Noch Mitte Februar hatte die Volksrepublik gemeldet, die Pharmakonzerne Sinopharm und Sinovac hätten schon 46 Millionen Impfdosen ins Ausland geliefert; insgesamt verzeichneten sie Aufträge für 572 Millionen Dosen. Nun aber berichtet Indiens Außenministerium, indische Pharmakonzerne hätten inzwischen 72 Staaten zusammengenommen rund 60 Millionen Dosen zur Verfügung gestellt – und dabei sei, so hieß es im Wall Street Journal, Indiens Potential noch längst nicht ausgeschöpft. Ein Sieg über China in Sachen Covid-19-Impfstoffe sei nicht nur möglich, er sei vielleicht sogar nahe.

Indien, das in vielerlei Hinsicht mit seinem alten Rivalen China nicht mithalten kann, hat in puncto Impfstoffe tatsächlich Vorteile. Es verfügt ü...