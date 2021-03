Gegründet 1947 Sa. / So., 20. / 21. März 2021, Nr. 67

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Himmelsstürmer Im März 1902 veröffentlichte die SPD-Zeitschrift Die Neue Zeit erstmals zwei Briefe von Karl Marx zur Pariser Kommune von 1871 Redaktionelle Vorbemerkung der Neuen Zeit: Die beiden Briefe, die wir hier veröffentlichen, wurden von Marx an Dr. Kugelmann (geb. 1828, jW) in Hannover gerichtet, einen ergebenen Freund, der ihm mehrfach wichtige Dienste geleistet (…). Vor einigen Wochen ist Dr. Kugelmann gestorben (am 9. Januar 1902, jW), und auch wir betrauern in dem Dahingeschiedenen einen treuen Freund, der für unsere Zeitschrift stets ein warmes Interesse bekundete. Wir werden ihm ein dankbares Andenken bewahren. Die Briefe, die Marx ihm schrieb, hat er sorgfältig aufbewahrt, und sie sind vollzählig erhalten. Die Familie des Verstorbenen hat uns in dankenswertesterweise gestattet, sie zu veröffentlichen, und wir werden mit dem Abdruck der wichtigsten unter ihnen im nächsten Monat beginnen. Heute aber seien angesichts der kommenden Gedenktage, des Geburtstags der Kommune (18. März), sowie des Todestags von Karl Marx (14. März) schon zwei davon wiedergegeben, die Marx während des Kampfe...

