Sterilitätsbeauftragter des Tages: Roland Jahn

Am Freitag übergab »Stasi«-Unterlagenchef Roland Jahn, der im Juni nach zehn Jahren Amtszeit aufhört, den 15. Bericht seiner Behörde an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Bei der anschließenden Pressekonferenz herrschte gähnende Leere, der Sender Phoenix drehte die Direktübertragung nach 20 Minuten ab: Keiner will’s wissen. Was waren das für Superspreader-Zeiten, als Seuchenprediger Joachim Gauck das »Stasi«-Virus noch überall im Osten aufspürte.

Dabei war der Zweck der Anstalt schon immer derselbe: politische Asepsis, Freiheit vom sozialistischen Keim. Bei Amtsantritt Jah...