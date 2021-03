Auf Spielregeln geeinigt

Am Mittwoch haben 15 palästinensische Fraktionen ein zweitägiges Treffen in Kairo beendet. Dabei einigten sie sich auf einen »Ehrenkodex« für die Parlamentsabstimmung am 22. Mai und die Wahl zum Präsidenten am 31. Juli. Die Fraktionen versprachen einander einen störungsfreien Ablauf sowie das Wahlergebnis zu akzeptieren. Das meldete die amtliche palästinensische Nachrichtenagentur ­WAFA. Des weiteren verpflichten sich die unterzeichnenden Fraktionen, die Rolle nationaler und internationaler Wahlbobachter zu respektieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wähler und Kandidaten dürften nicht eingeschüchtert oder erpresst werden.

Der »Ehrenkodex« soll eine ähnlich desaströse Entwicklung wie nach der letzten Wahl vor 15 Jahren verhindern. Damals feierte die islamistische Hamas einen erdrutschartigen Sieg, den der gegenwärtige Präsident Mahmud Abbas nicht anerkannte. Die Folge war ein blutiger Konflikt zwischen Hamas und Fatah. Seitdem regiert Abbas mit der Palä...