Ausbeuter unterliegt vor Gericht

Gülden I. ist eine harte Nuss, die sich von der Kapitalseite nicht knacken lässt. Zum dritten Mal binnen sieben Monaten kassierte der Fleisch- und Wurstwarenhersteller Egetürk GmbH & Co KG am Freitag eine krachende Niederlage vor dem Kölner ­Arbeitsgericht. »Dieses Durchhaltevermögen, sich trotz beständiger Zermürbung nicht mit Geld abspeisen zu lassen, sondern um ihre Beschäftigung zu kämpfen, verdient Hochachtung. Gülden ist ein Vorbild in der Gewerkschaftsbewegung«, sagte der Autor und investigative Journalist Günter Wallraff im Anschluss an die Verhandlung im jW-Gespräch am Rande einer von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) organisierten Solidaritätskundgebung vor dem Gerichtsgebäude. Gülden I. zeigte sich mit der Entscheidung zufrieden: »Ich hatte nie Zweifel, dass das Gericht in meinem Sinne entscheiden wird«, sagte sie zu jW.

Die Begründung der dritten fristlosen Kündigung der damaligen Betriebsratsvorsitzenden – ob sie es heute...