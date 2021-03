Zum Inhalt dieser Ausgabe | Coronafürst des Tages: Jens Spahn Simon Zeise Jens Spahn ist ein simples Gemüt. Er spricht immer von Dingen, von denen er keine Ahnung hat: »Hartz IV bedeutet keine Armut«, ist nur ein Beispiel aus dem Mund des Gesundheitsministers. Wenn er nicht gerade Unsinn verzapft, bedient er seine Klientel. Wie der Spiegel am Donnerstag berichtete, hat Spahn sich persönlich dafür eingesetzt, dass FFP-2-Masken zu deutlich mehr als den üblichen Einkaufspreisen über den Ladentisch gingen. Die Ministerialbürokratie habe ihn noch gewarnt. Doch Bedenken sind Spahns Sache nicht. Für ihn ist die Pandemie ein PR-Gag. Schließlich will der Mann Kanzle...

Artikel-Länge: 1861 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen