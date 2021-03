Freie Stimme in Marokko erstickt

Das Schicksal der arabischsprachigen marokkanischen Tageszeitung Akhbar Al-­Yaoum scheint besiegelt: Am Sonntag gab Herausgeber Taoufik Bouachrine auf Facebook ihre Einstellung bekannt. Zur Begründung wird auf drei Jahre staatlicher Repressionen hingewiesen. Am Ende seien dem Verlag auch noch Subventionen, wie sie allen Printmedien zustehen, und sogar Coronahilfen verweigert worden. Auch sei dafür gesorgt worden, dass Werbeeinnahmen ausblieben. »In der Geschichte der Presse wird man sich an diese freie Stimme erinnern und an die Verantwortlichen dafür, dass sie erstickt wurde«, heißt es zum Abschluss.

Bouachrine, der Akhbar Al-Yaoum 2009 gegründet hatte, sitzt derzeit im Gefängnis. 2018 war er in einem Großeinsatz der Polizei festgenommen worden. In einem Prozess voller unappetitlicher Details und Widersprüche wurde er wegen Vergewaltigung und Menschenhandels zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Der Verdacht, dass Bouachrine belangt wurde, weil er der Monarch...