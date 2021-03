Wanderer, kommst du nach Magdeburg

Es ist allseits bekannt, dass Sachsen-Anhalt wie kein anderes deutsches Bundesland an Einwohnern verliert. Das hat mehrere Gründe: Zum einen wandert der gutausgebildete Nachwuchs immer noch in die auswärtigen Metropolen ab. Zum anderen sind die Zurückgebliebenen offenbar oft so zurückgeblieben, dass sie nicht mehr wissen, wie man sich fortpflanzt. Nach Berechnungen sinkt bis 2040 nicht nur die Bevölkerungszahl in ehemaligen Industrieregionen wie dem Mansfelder Land oder dem Raum Bitterfeld um gut ein Viertel. Auch Dessau, einst als »Bielefeld des Ostens«...