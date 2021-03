Zum Inhalt dieser Ausgabe | Unilever trickst mit Minipackungen Multi proklamiert »Kampf gegen Armut« im Trikont – und zockt dabei ab Gerrit Hoekman Der britische Multi Unilever hat sich den Kampf gegen die weltweite Armut übergroß auf seine Fahne geschrieben. Im Trikont verkauft er beispielsweise kleine Waschmittelpäckchen zu je 50 Gramm, damit auch Menschen, die sich kein großes Paket leisten können, saubere Wäsche haben. Eine Untersuchung der Erasmus Universität in Rotterdam zeigt aber: alles Schmu. Der Wirtschaftswissenschaftler Ajay Bhaskarabhatla hat in einer aktuellen Studie, über die am Dienstag das NRC Handelsblad berichtete, für drei afrikanische Länder nachgerechnet, dass es extrem ungünstig sei, die kleineren Portionen zu kaufen. Im Vergleich zum Kilopreis seien sie im Schnitt 25 Prozent teurer. »Poverty premium« nennen das die Fachleute, »Armutszuschlag«. Zwar sind auch in unseren Breiten Großpackungen günstiger als kleine, aber das ist nach Ansicht von Bhaskarabhatla nicht zu vergleichen: »Minipackungen, wie sie in Schwellenländern erhältlich sind, gibt es hier nicht«, zitiert das NRC den ...

Artikel-Länge: 3023 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen