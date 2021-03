»Die Tierwirtschaft hat Auswirkungen auf das Klima«

Anfang März haben Sie die Studie »Milliarden für die Tierindustrie« präsentiert. Sie trägt den Untertitel »Wie der Staat öffentliche Gelder in eine zerstörerische Branche leitet«. Warum braucht es eine solche Studie?

Das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung, die sogenannte Borchert-Kommission, hat unlängst empfohlen, den Umbau der Nutztierhaltung mit jährlich mehreren Milliarden Euro zu finanzieren – und zwar ohne eine Reduktion der Tierbestände! Mit unserer Studie wollen wir die öffentlichen Fördermittel in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellen, die jetzt schon jedes Jahr in die Tierindustrie fließen. Also in eine Industrie, die global betrachtet verheerende Auswirkungen auf Klima, Umwelt und Lebewesen hat.

Zu welchen Ergebnissen sind Sie gekommen?

Wir konnten rund 13,2 Milliarden Euro jährlich quantifizieren. Diese Summe umfasst unter anderem 5,8 Milliarden Euro für Fiskal- und Wirtschaftspolitik, 2,8 Milliarden Euro für EU-Agrarförderungen, 2,7 Milliard...