Spahn unter Druck

Jens Spahn wird zunehmend zu einer Belastung für die Bundesregierung, aber auch die eigene Partei. Der einst als »Hoffnungsträger« der CDU gehandelte Gesundheitsminister, der noch vor wenigen Monaten intern seine Chancen auf die Kanzlerkandidatur ausgelotet haben soll, wird nun auch öffentlich wegen des »Managements« der Coronakrise und des aktuellen Impfchaos angezählt. Und es sind nicht viele, die ihm beispringen. Nicht mehr ausgeschlossen scheint, dass Spahn vor der Bundestagswahl »geopfert« wird, um die Aussichten der Union zu verbessern.

Am Mittwoch forderte mit dem stellvertretende FDP-Vorsitzenden und Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Kubicki ein weiterer Politiker Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf, Spahn zu entlassen. »Es sind zwar nur noch wenige Monate bis zur Wahl, aber eine Auswechslung Spahns als Gesundheitsminister würde helfen, neues Vertrauen in der Bevölkerung in den Staat zu schaffen«, sagte Kubicki den Zeitungen des Redaktionsnet...