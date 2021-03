Markier dein Revier!

Einen wunderschönen guten Morgen! In einer Woche ist der Sommer in Argentinien zu Ende. Vor ein, zwei Wochen hat er begonnen. Was soll man davon halten?

Was das Balltreten anbelangt, so hat nach dem Ligapokal nicht die Meisterschaft begonnen (eine solche gibt es erst wieder nach der Copa América, die im Winter in Argentinien und Kolumbien ausgetragen wird), sondern schon wieder ein Ligapokal, der allerdings nicht mehr nach Diego Maradona benannt ist, weil die Hinterbliebenen des Fußballmagiers dies untersagten. Was diesen betrifft, wird gerade viel schmutzige Wäsche gewaschen, es gibt sogar einige Irregeleitete, die sich nicht zu blöd sind, von Verschwörung und gar Mord zu salbadern.

Wie üblich wird in Argentinien alles anders gemacht als im Rest der Welt, um nicht zu sagen: umgekehrt. Gekickt wird nun in zwei Dreizehnergruppen und ohne Rückspiele. Hinzu kommt für jedes Team ein interzonales Mat...