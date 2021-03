Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Urne oder Sarg? Griechenland streitet um die letzte Ruhe 24 Jahre hat Antonis Alakiotis für ein Krematorium in Griechenland gekämpft. Seit einem Jahr ist es nun in Betrieb. Zwar kann sich nun jeder Grieche, der dies wünscht, endlich einäschern lassen, aber es bleibt ein, wie der Grieche sagt, Stigma. Zu groß ist der Einfluss der griechisch-orthodoxen Kirche, die nicht müde wird, die Kremation als Sünde anzuprangern. Arte, 19.40 Uhr Angels’ Share – Ein Schluck für die Engel Robbie ist arbeitslos, seine Freundin ist schwanger, und er steht wegen einer Schlägerei vor Gericht. Er wird zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt und landet in der Truppe des gutmütigen Sozialarbeiters Harry. Als der mit seinen Leuten eine Whisky-Destillerie besucht, entdeckt Robbie seine Leidenschaft für das schottische Getränk. Und in ihm reift eine Idee für eine sorgenfreie Zukunft. GB/F/B/I 2012. Netter Streifen. Regie: Ken Loach. Arte, 20.15 Uhr Tödliches Trinkwasser – Skan...

Artikel-Länge: 2965 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen