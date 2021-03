Zum Inhalt dieser Ausgabe | Export rettet BRD-Wirtschaft Statistisches Bundesamt sieht trotz großer Probleme beim Handel und in der Gastronomie keinen Konjunktureinbruch Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung des Statistischen Bundesamtes durch die Maßnahmen zur Eindämmung der zweiten Welle der Infektionen in der Coronapandemie deutlich geringer belastet als im vergangenen Frühjahr. »Ein erneuter drastischer Einbruch der Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt) ist im ersten Quartal 2021 aufgrund der aktuell vorliegenden Konjunkturindikatoren nicht zu erwarten«, zitierte die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag Albert Braakmann, Leiter der Abteilung »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Preise« bei einer Onlineveranstaltung der Wiesbadener Bundesbehörde. Die »zweite Welle« habe den ökonomischen Erholungsprozess Ende 2020 zwar gestoppt. Braakmann verwies aber auf eine weiter »robuste« Entwicklung in der deutschen Industrie und mach...

