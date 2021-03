Brocken des Tages: 2001 FO32

Fans des Endzeitepos’ »Melancholia« und andere Apokalyptiker dürften sich ärgern: Am Sonntag saust ein ziemlich großer Asteroid an der Erde (nur) vorbei. Immerhin: Einen größeren Vorbeisauser wird es dieses Jahr wohl nicht mehr geben. Da Astrophysiker eher nüchterne Typen sind, trägt das dicke Ding – es hat einen Durchmesser von mehreren hundert Metern – den leider etwas farblosen Namen »2001 FO32«. Na, macht nichts. Und was sich für Experten des Alls nach der ewigen Rechnerei i...