Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Das Kulturverbot richtete maximalen Schaden an« Initiative will die verfassungsrechtliche Stellung der Kunstfreiheit klären lassen. Ein Gespräch mit Wolfgang Ablinger-Sperrhacke Gitta Düperthal Die Initiative »Aufstehen für Kunst« in Bayern will wegen der Schließung von Theatern und Opernhäusern im Coronalockdown vor den Bayerischen Verfassungsgerichtshof ziehen. Wie argumentieren Sie? Laut Grundgesetz ist die Kunstfreiheit vorbehaltlos garantiert – wie die Religionsfreiheit. Im Gegensatz zu Gotteshäusern, die durchgehend geöffnet bleiben konnten, wurden aber die künstlerischen Institutionen seit November zugesperrt. Wir wollen die verfassungsrechtliche Stellung der Kunstfreiheit klären. Dabei unterstützen uns unter anderem auch Prominente wie die Geigerin Anne-Sophie Mutter, der Dirigent Wladimir Jurowski, Schauspieler wie Senta Berger, Edgar Selge und Johanna Wokalek oder der Liedermacher Konstantin Wecker. Was kritisieren Sie im Detail? Uns ist nicht verständlich, weshalb Kultureinrichtungen pauschal geschlossen wurden, obgleich es mit den Salzburger Festspielen ein Referenzmodell gab und auch die Erfahrungen aus den zwei kurzen Monaten der vors...

Artikel-Länge: 4142 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen