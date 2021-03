Antikommunistischer Rausch

Auf den Philippinen wird das, was am 7. März geschah, mittlerweile als »Blutsonntag« bezeichnet. An dem Tag stürmten Polizisten und Soldaten in mehreren koordinierten Aktionen Büros und Privathäuser in vier unmittelbar an die Metropole Manila angrenzenden Provinzen. Sie erschossen neun Personen – darunter ein Ehepaar – und verhafteten sechs weitere. Die Opfer waren allesamt linke Sozialaktivisten, die sich seit Jahren für die Belange von Arbeitern, Gewerkschaftern, Bauern und Fischern eingesetzt hatten.

Spätestens seit Inkrafttreten des sogenannten Antiterrorgesetzes im Sommer vergangenen Jahres befindet sich die Regierung von Staatschef Rodrigo Duterte in einem antikommunistischen Rausch. »Red-tagging«, das Brandmarken von Dissens, Protest und Widerstand als »rot und subversiv«, ist zum Hauptbetätigungsfeld der staatlichen »Sicherheitskräfte« geworden. Es spielt keine Rolle mehr für sie, ob es sich bei ihren Opfern um unbewaffnete Aktivisten aus dem forts...