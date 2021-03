Zum Inhalt dieser Ausgabe | Spahns Reformstau Kritik an Kostendeckelmodell bei Pflegebedürftigen. Linke Politikerin fordert »spürbare Entlastung« Bernd Müller Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist in der letzten Zeit vor allem damit aufgefallen, nicht zu halten, was er zuvor vollmundig versprochen hat. Bei der geplanten Pflegereform setzt sich das nun fort. Spahn hatte im letzten Jahr zugesagt: Niemand solle länger als 36 Monate mehr als 700 Euro im Monat für stationäre Pflegeleistungen zuzahlen müssen. Davon ist Spahns Ministerium nun wieder abgerückt. Verschiedenen Medienberichten zufolge sieht ein neuer Referentenentwurf eine gestaffelte Absenkung des Eigenanteils vor. Nach mehr als zwölf Monaten im Pflegeheim soll der Eigenanteil um 25 Prozent sinken, nach mehr als 24 Monaten um die Hälfte. Ab dem vierten Jahr sollen es 75 Prozent sein. Schon der erste Vorschlag wurde zurückhaltend aufgenommen. Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, hatte bereits im Oktober 2020 laut Tagesschau.de gesagt, dass kaum Pflegebedürftige in den Genuss des Kostendeckels kommen dürften. Die Hälfte der Bunde...

Artikel-Länge: 3410 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen