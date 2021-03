»Dadurch können Schutzstandards gesenkt werden«

Die Auslieferung von Julian H., dem Produzenten des »Ibiza-Videos«, an Österreich hat das Instrument der Europäischen Ermittlungsanordnung, EEA, – einer Vereinbarung zur Erleichterung von Ermittlungen in EU-Mitgliedsländern – wieder in die Diskussion gebracht. Was kritisieren Sie daran?

Das Hauptproblem an der im Mai 2017 in Kraft getretenen EU-Richtlinie ist, dass sie zu einer Absenkung der Schutzstandards bei strafprozessualen Maßnahmen führen kann. Der Fall Julian H. ist ein Beispiel dafür. Denn die EEA sieht vor, dass ein EU-Mitgliedstaat – der sogenannte Anordnungsstaat – einen anderen Mitgliedstaat anweisen kann, bestimmte Ermittlungsmaßnahmen oder auch Auslieferungen zu treffen. Dieser »Vollstreckungsstaat« muss dann in den allermeisten Fällen entsprechend handeln. Die Möglichkeiten, eine solche Anordnung zu verweigern, sind sehr gerin...