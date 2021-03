Dampf auf Sand

Im Spitzenspiel des Drittligawochenendes standen sich Dynamo Dresden und der 1. FC Saarbrücken gegenüber, der führende Zweitligaabsteiger gegen den viertplazierten Aufsteiger, die immerhin schon zehn Punkte trennten. Der Konstellation zum Trotz klang nicht nur die Absichtserklärung von Saarbrückens Coach Lukas Kwasniok recht angriffslustig: »Wir wollen Dresden zweimal in der Saison schlagen«, womit er auf das 2:1 in der Hinrunde anspielte. Auch auf dem Rasen, der im Tennis als Sandplatz durchgegangen wäre, machten die offensiven Schützlinge von Motivator Kwasniok Dampf, und kompakt stehende Defensivreihen ließen die Dynamos kaum zum Kombinieren kommen.

Die Welt erschien den Dresdnern verkehrt nach zuletzt haushohen Siegen. Zumal der FCS in der zweiten Halbzeit durch ein Kopfballtor des unbeachteten Kapitäns Manuel Zeitz in Führung ging. Es war an den Dynamos, sich ihrer Stärken zu erinnern. Schnelles Zuspiel von Heinz Mörschel auf Kevin Ehler...