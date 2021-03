Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Der endlose Krieg Iran – Israel – USA Konflikte – werden sie wirklich von einer gelangweilten Menschheit einfach liegengelassen, wie einst Tucholsky sagte? Der erste Teil der Serie widmet sich den Ursprüngen der Konfrontation. Zu Zeiten des blutigen Schah-Regimes waren der Iran und Israel befreundete Länder – ein strategisches Bündnis, das mit der sich mörderisch entwickelnden Islamischen Revolution 1979 endete. Seither herrscht Krieg zwischen Teheran, Tel Aviv und Washington. F 2020. Folge zwei im Anschluss. Arte, 20.15 Uhr Luthers Bibelübersetzung Der erste Bestseller der Welt Am 4. Mai 1521 kam Martin Luther auf der Wartburg an. Untergetaucht als Junker Jörg, begann er auf der Burg mit der Übersetzung des Neuen Testaments aus dem Griechischen. Wie Luther das Werk gelang, wie se...

Artikel-Länge: 2445 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen