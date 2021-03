EU-Kritik an Blockade bekräftigt

Der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, hat am Donnerstag die Forderung der Europäischen Union nach Beendigung der von den USA seit 60 Jahren gegen Kuba verhängten Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade erneut bekräftigt. Borrell hob diese Position in einem jW vorliegenden Schreiben an Mitglieder des EU-Parlaments ausdrücklich hervor. Damit antwortete er auf die »schwerwiegenden Anschuldigungen« einer Gruppe rechtsgerichteter Abgeordneter gegen den EU-Botschafter in Havanna, Alberto Navarro.

Die der Europäischen Volkspartei (EVP), dem liberalen Bündnis »Renew Europe« sowie der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer angehörenden Politiker hatten Navarro die Unterzeichnung eines Briefes an US-Präsident Joseph Biden vorgeworfen, in dem dieser aufgefordert wird, die Blockade gegen Kuba aufzuheben. Dies sei »ein schwerwiegender Akt und eine unberechenbare Handlungsweise hinsichtlich dessen, was die Verteidigu...