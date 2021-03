Der Deutsche Simplicissimus

»Das erste, das die Reiter täten, war, daß sie ihre Pferd einställeten; hernach hatte jeglicher seine sonderbare Arbeit zu verrichten, deren jede lauter Untergang und Verderben anzeigte. Denn obzwar etliche anfingen zu schlachten, zu sieden und zu braten, daß es aussah als ob ein lustiges Bankett gehalten werden, so waren andere, die durchstürmten das Haus von unten nach oben; ja der heimliche Ort war vor ihnen nicht sicher, als wäre das Goldene Fell von Kolchis darin versteckt. (…) Etliche durchstachen Heu und Stroh mit ihren Degen, als ob sie nicht Schafe und Schweine genug zu stechen gehabt hätten. Andere schlugen Ofen und Fenster ein, gleichsam als hätten sie einen ewigen Sommer zu verkünden. Unsere Magd ward im Stall dermaßen traktiert, daß sie nicht mehr herausgehen konnte. Den Knecht legten sie gebunden auf die Erde, steckten ihm ein Sperrholz ins Maul und schütteten ihm einen Melkkübel voll Mistlachenwasser in den Leib, was sie einen Schwedischen ...