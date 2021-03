Unter dem Titel »Der Militärgeheimdienst der DDR« hat der Autor Horst Schumann einen Beitrag zur Versachlichung der Darstellung der geheimdienstlichen Abwehr- und Aufklärungsaktivitäten von Mitarbeitern der Hauptabteilung I des Ministeriums für Staatssicherheit vorgelegt, die in der Nationalen Volksarmee und den Grenztruppen zur Sicherung der Verteidigungsfähigkeit und der Staatsgrenzen aktiv waren.

Im Unterschied zu Publikationen, in denen auf der Grundlage vorgefundener lückenhafter Akten und Unterlagen viele Details mit dem Anspruch einer systematischen Gesamtschau akribisch aufgelistet sind, wählt Schumann eine andere Vorgehensweise. Er thematisiert diesen vielschichtigen Gesamtkomplex eingebunden in die weltpolitischen Rahmenbedingungen und in Wechselwirkung mit ihnen an der Nahtstelle zwischen zwei sich in Konfrontation gegenüberstehenden politischen Weltsystemen.

Dabei geht es dem Autor um vertiefende Einblicke in die eigenständige Geschichte bis hin...