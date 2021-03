Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Schnitzel 2.0 Pflanzliche Alternativen erobern Europa Massenweise Tiere züchten, um sie dann zu töten und zu essen, ist angesichts der Fleischfabriken hierzulande in Verruf geraten. Während einige noch über neue Stallsysteme diskutieren wie über die Neuauflage des abgewirtschafteten Verbrennungsmotors, sind junge Unternehmer und Startups längst dabei, Begriffe wie Fleisch, ­Käse und Milch neu zu definieren. Sie fordern: Pflanzliche Ersatzprodukte wie Erbsenschnitzel, veganer Käse und Zellfleisch gehören genauso in die Supermarktauslage wie tierisches Fleisch. Arte, 19.40 Uhr Rififi Fünf Jahre lang hat der Gangster Tony im Gefängnis gesessen. Kränkelnd kehrt er nach Paris zurück und muss feststellen, dass nichts mehr so ist, wie es einst war. Dann plant sein Freund Jo einen Überfall auf einen Juwelier. F 1955. Stilbildend: Die Szene des Einbruchs ist 32 Minuten lang, ohne Musik und Dialog. Arte, 20.15 Uhr Lä...

Artikel-Länge: 2842 Zeichen

