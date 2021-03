Arbeitsschutz ausgelagert

Zoll und Polizei haben in dieser Woche 40 Büros und Wohnungen der Paket- und Kurierbranche in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen durchsucht. Die 320 eingesetzten Beamten sollten den Vorwurf der Schwarzarbeit untermauern, den die Staatsanwaltschaft in Osnabrück erhebt. Die Razzia umfasste den Großraum Osnabrück, das Emsland, die Grafschaft Bentheim und das Münsterland.

Für die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ist das keine Überraschung. »Die großen Paketdienstleister lagern nicht nur Arbeit an andere Unternehmen aus, sondern auch ihre unternehmerische Verantwortung gegenüber den für sie tätigen Beschäftigten«, kritisierte Andrea Kocsis, stellvertretende Verdi-Vorsitzende, am Donnerstag in einer Pressemitteilung. »Durch die Beauftragung von Subunternehmen verschwimmen die Zuständigkeiten zunehmend.« Leidtragende seien die Kurierfahrer und Paketzusteller, die zum Teil »...