Zwischen den Äckern

Die Berliner AfD hat es am Wochenende nach knapp zwei Jahren geschafft, einen Landesparteitag durchzuführen, der noch bis nach jW-Redaktionsschluss am Sonntag andauerte. Da es in der Vergangenheit immer wieder Proteste gegen Vermietungen an die AfD gab, musste die Partei in eine landwirtschaftliche Ausstellungshalle im brandenburgischen Paaren im Glien ausweichen. Die etwa 250 Delegierten nahmen die weite Anreise allerdings nicht alleine auf sich.

Das Bündnis »Kein Raum der AfD« hatte drei Reisebusse aus Berlin organisiert. Gemeinsam mit dem lokalen Bündnis »Falkensee gegen rechts«, dem Berliner Landesverband der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) sowie »Aufstehen gegen Rassismus« protestierten 300 Menschen lautstark gegen den Parteitag. Die zahlreich vertretene Polizei sperrte komplette Straßenabschnitte und ermöglichte so den Teilnehmern des Parteitags einen ungestörten Ablauf. Beate Hof, ...