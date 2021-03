Muslimisch. Modern.

Frauen auf der Arabischen Halbinsel

Die asozialen Werbeplattformen haben dazu beigetragen, dass Frauen, die in den Golfstaaten leben, sichtbarer geworden sind: Nirgendwo sonst gibt es so viele Influencerinnen in den Bereichen Mode, Reisen und Kunst wie dort – sie verdienen damit Geld und können ihre Sicht der Dinge verbreiten. D 2021.

3sat, Sa., 19.20 Uhr

Sündenbabel Berlin

Traumfabrik und Todesengel

Die Stadt vor hundert Jahren – da durfte noch wild gefeiert werden. Tagsüber wird in großen Fabriken geschuftet, nachts in Bars und Varietés gezecht. Doch das Leben in der Stadt hat Schattenseiten: Filmbranche und Nachtleben boomen, aber auch das Verbrechen. Ein Mord im Luxushotel »Adlon« wenige Wochen nach Ausrufung der Weimarer Republik und eine falsche Zarentochter: Das sind nur zwei der Kriminalfälle, die die Berliner Polizei vor ...