Ruhe im Hinterland

Nach mehrtägigen Verhandlungen haben die Abgeordneten des gespaltenen libyschen Parlaments am Mittwoch der von Ministerpräsident Abdul Hamid Dbaiba vorgeschlagenen Übergangsregierung ihr Vertrauen ausgesprochen. Zehn Jahre nach dem von der NATO beförderten Umsturz, der das Land in einen von außen angefachten blutigen Bürgerkrieg führte, sei dies nach Ansicht der Vereinten Nationen nicht weniger als ein »Meilenstein« in der Geschichte Libyens. 132 der 178 Abgeordneten stimmten für die von Dbaiba vorgeschlagenen 27 Minister und sechs Staatssekretäre, darunter erstmals in der Geschichte des Landes drei Frauen für die Posten als Justiz-, Kultur- und Außenministerin. Sowohl die in Tripolis sitzende Regierung von Fajes Al-Sarradsch als auch die ostlibysche Gegenregierung erklärten sich im Vorfeld bereit, die Macht an die neue »Regierung der Nationalen Einheit« (GNU) zu übergeben. Auch die beiden parallel existierenden Zentralbanken und die nationale Ölagentur s...