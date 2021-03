Gegründet 1947 Sa. / So., 13. / 14. März 2021, Nr. 61

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Arbeitsminister der Bosse Hubertus Heil verlängert Kurzarbeitergeld, um Folgen des Shutdowns abzumildern Philipp Metzger Auf der Pressekonferenz am Freitag lobten sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, (beide SPD) vor allem selbst. Anlass war die Situation auf dem Arbeitsmarkt ein Jahr nach dem Ausbruch der Coronapandemie. Heil will die Regeln für einen vereinfachten Zugang zum Kurzarbeitergeld bis Ende Juni verlängern. Zuvor hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) eine Verlängerung des erleichterten Zugangs zur Kurzarbeit gefordert. Jetzt beschloss Heil, eine entsprechende Verordnung solle noch im März im Bundeskabinett auf den Weg gebracht werden. Die Regeln sind bis Ende dieses Monats befristet. Es gebe aber weiterhin große Unsicherheiten, begründete Heil das Vorhaben. Kurzarbeit sei das wichtigste Instrument und habe zahlreiche Arbeitsplätze in vielen Branchen gesichert. Wenn Unternehmen in Schwierigkeiten ge...

Artikel-Länge: 2709 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen