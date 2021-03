Langer Weg zu Gerechtigkeit

Diese Woche Montag begann in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota die Vorauswahl der Geschworenenjury im kommenden Mordprozess gegen den Expolizisten Derek Chauvin. Am 25. Mai 2020 hatte Chauvin den 46jährigen Schwarzen George Floyd vor einem Gemischtwarenladen auf offener Straße getötet. Auf einem Handyvideo war der Polizist zu sehen, wie er Floyd nach seiner Festnahme knapp neun Minuten lang mit seinem Knie an Hals und Nacken auf den Boden drückte, bis dieser schließlich erstickte. Der Prozess soll aller Voraussicht nach am 29. März beginnen.

Das Video löste im vergangenen Jahr weltweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt aus sowie anhaltende Demonstrationen und Unruhen in mehr als 2.000 Städten der USA. Laut verschiedenen Umfragen beteiligten sich allein dort zwischen 15 und 26 Millionen Menschen an den antirassistischen Protesten – die mit Abstand größte Protestbewegung in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

Am Dienstag begann das Gericht...