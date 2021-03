Al-Dschasira auf Rechtskurs

Die vom Emirat Katar finanzierte panarabische Fernsehstation Al-Dschasira startet in den USA eine digitale Plattform. Gerichtet ist das Angebot an konservative Amerikaner, die ihre Meinung in den Mainstreammedien nicht wiederfinden. Der sinnige Name: Rightly (richtig). Mit Scott Norvell holt sich der Sender einen Kenner des Metiers an Bord.

Rightly will »die rassische, kulturelle und generationsübergreifende Vielfalt der Mitte-rechts-Politik in den USA« genauer widerspiegeln als »die existierenden Publikationen«, zitiert die britische Tageszeitung The Guardian am 24. Februar online aus einer Pressemitteilung von Norvell. Diese Ansichten sind seiner Meinung nach in den Mainstreammedien unterrepräsentiert. »Der amerikanische Konservativismus ist nie monolithisch gewesen«, so Norvell. »Wir wollen neue Amerikaner, junge Amerikaner und farbige Amerikaner zusammenbringen und konservative Ideen präsentieren, die Barrieren überwinden«, heißt es in der Pressemittei...