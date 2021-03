Re: Die Aschenputtel-­Ballerinas

Teuta Krasniqi geht bei der Probe bis zur Erschöpfung. Der Solistin des kosovarischen Nationalballetts liegt das Stück am Herzen, ein Tänzer der Truppe hat es selbst komponiert und choreografiert. Die 20 Künstler des Balletts proben im Keller des Theaters in Pristina. Durch ihre Darbietungen wollen sie auch ihren Landsleuten das Gefühl geben, dass es sich lohnt, im korrupten Kosovo zu bleiben.

Arte, 19.40 Uhr

Wissen aktuell

Das Eis schmilzt – Klimawandel in den Polarregionen

Vor allem das Meereis in der Arktis, dem Hotspot des Klimawandels, taut. Nirgendwo auf der Erde sind die Folgen des Klimawandels heute deutlicher zu sehen. Die Konsequenzen für die Luftströmungen in der arktischen Atmosphäre und damit für das Wetter in unseren Breitengraden kö...