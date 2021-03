Zum Inhalt dieser Ausgabe | Krise frisst Arbeitsplätze Niederländische Unternehmen planen Vernichtung von mindestens 30.000 Jobs Gerrit Hoekman Die 66 größten an der Börse Amsterdam notierten niederländischen Unternehmen werden Zehntausende Arbeitsplätze vernichten. Die Betriebe haben im vergangenen Jahr insgesamt auch deutlich weniger investiert und schütteten geringere Dividenden aus oder gar keine. Das ergab eine Analyse der Geschäftsberichte durch das Financieele Dagblad (FD). »Besonders auffällig ist der deutliche Personalabbau«, konstatierte die Wirtschaftszeitung am Mittwoch: Dies war im Jahr 2020 nicht sofort ersichtlich. Soweit sie die Zahlen veröffentlichten, beendeten die Unternehmen das Jahr 2020 mit so vielen Mitarbeitern, wie sie das Jahr begonnen hatten. »Es ist jedoch klar, dass viele Arbeitsplätze verschwinden werden.« Neun Firmen hätten Entlassungen angekündigt. Insgesamt sollen dabei acht Prozent der Belegschaft auf die Straße gesetzt werden – 30.000 Personen müssen versuchen, sich einen neuen Job zu suchen. Weitere zwölf Firmen nennen zwar keine konkreten Zahlen, reden aber...

