Abflieger des Tages: Engelbert Lütke Daldrup

Wer will seine restliche Lebenszeit schon im Milliardengrab verbringen. Der Bis-dato-Chef des sogenannten Berliner Hauptstadtflughafens, kurz BER, jedenfalls nicht. »Meine Aufgaben sehe ich im wesentlichen erfüllt«, behauptete Engelbert Lütke Daldrup, kurz ELD, am Mittwoch gegenüber der Lokalschmonzette Berliner Morgenpost. Hm, »im wesentlichen«. Füllwörter, aus denen allemal Unsicherheit spricht. Zu Recht, will man meinen. Wir erinnern uns, nach schlappen neun Jahren Verspätung wurde der Dauerruine salopp ein Dauerbetrieb attestiert. Im siebten Anlauf. Kl...