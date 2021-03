Spekulation gedeckelt

Am Dienstag wurde der Immobilienmarktbericht 2020 von dem Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin veröffentlicht. Er widerlegt indirekt die Propaganda der Immobilienlobby gegen den Mietendeckel.

Ein zentrales Argument der Lobbyisten ist, dass angeblich der Mietendeckel dazu führe, dass reihenweise Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Auf die Spitze getrieben wurde die These vom Interessenverband der Wohnungseigentümer »Haus & Grund«. Vor einem Jahr veranstaltete der Verband eine Pressekonferenz unter dem Titel: »Wie linke Wohnungspolitik Mieter verdrängt« (siehe jW vom 28.5.2020). Vorgestellt wurde eine Auftragsstudie, die prognostizierte, dass der Mietendeckel zu weniger Mietwohnungen führe. Jede Gesetzesverschärfung mache das Vermieten unprofitabler. Deshalb sei es gewinnbringender, die Miet- in Eigentumswohnu...