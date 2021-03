Zum Inhalt dieser Ausgabe | Polizei stürmt später Berlin: Tauziehen um Brandschutzbegehung der »Rigaer 94« geht weiter Sandra Schönlebe Am Dienstag überschlugen sich die Ereignisse um das teilbesetzte Haus »Rigaer 94« in Berlin Friedrichshain. Die für den heutigen Donnerstag geplante Brandschutzbegehung wurde durch das Verwaltungsgericht kurzfristig abgesagt. Hierfür hatte die Berliner Polizei bereits Hundertschaften aus dem Bundesgebiet angefordert und deren Unterbringung geplant. Allerdings ist deren Großeinsatz nicht vom Tisch, sondern nur verschoben. Rückblende: Im Dezember hatte der zuständige Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Bündnis 90/Die Grünen), angeordnet, dass der Eigentümer eine Brandschutzbegehung durchführen und Mängel beheben soll. Das Kammergericht erließ eine einstweilige Verfügung, die der britischen Briefkastenfirma Lafone Investment Limited, der das Haus gehört, den Zutritt zum Gebäude erlaubt. Es akzeptierte die bis dahin durch die Rechtsprechung angezweifelte Legitimierung eines vertretenden Rechtsanwaltes. Jedoch nur für das Eilverfahren. Di...

Artikel-Länge: 3125 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen