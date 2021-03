»Kaum ein Interesse an uns«

Sie lebten zur Zeit der Katastrophe in Minamisoma, nur drei Kilometer von der Küste und 16 Kilometer vom AKW Fukushima 1 entfernt. Wie haben Sie den 11. März 2011 erlebt?

Ich hatte Glück, mein Haus befindet sich an einem Hang, den die Wellen nicht erreichten. Weiter unten war alles überflutet, in der Stadt wurden 500 Menschen vom Tsunami weggeschwemmt. Am Abend des 12. März kam die offizielle Aufforderung, die Wohnhäuser zu verlassen. Am nächsten Morgen suchten meine Frau und ich mit Decken ausgerüstet Zuflucht in einer nahen Sporthalle. Obwohl es am 14. zur ersten Wasserstoffexplosion im Reaktor 3 kam, dachten wir, wir hätten das Schlimmste hinter uns, zumal die Regierung behauptete, die Lage unter Kontrolle zu haben. Doch am 16. morgens rief mich ein ehemaliger Kollege aus Tokio an und schrie förmlich ins Telefon: »Flieh, so schnell du kannst. Das Gebiet ist radioaktiv verseucht.« Am nächsten Tag sind wir dann nach Yokohama gezogen. Mein Wohngebiet in M...