Frantz

Erbfeindschaft, überwunden. Quedlinburg 1919: Ein Jahr, nachdem ihr Verlobter Frantz als Soldat im Ersten Weltkrieg in Frankreich gefallen ist, lernt Anna an seinem Grab den jungen Franzosen Adrien kennen. Auch er trauert um Frantz, seinen Freund aus gemeinsamen Studienzeiten in Paris. Als Adrien Kontakt zu Frantz’ Eltern sucht, weichen die Fronten zwischen den trauernden Deutschen und dem melancholischen Franzosen auf. Ein hübscher Film. F/D 2016. Regie: François Ozon

Arte, 20.15 Uhr

Die Chefinnen

Wenn Frauen an der Macht sind

Überliefertes, revidiert. Der Film zeigt drei weibliche Führungskräfte und geht der Frage nach, weshalb in der Schweiz nur knapp 17 Prozent der arbeitenden Frauen eine Chefposition einnehmen. Die Frauen holen langsam auf – trotz zahlreicher Kotzbrocken im Weg. Drei weibl...