Zum Inhalt dieser Ausgabe | Brasch, Schweighöfer Jegor Jublimov Wenn vor der Arbeit von Marion Brasch mit dem Satz »Nur für Erwachsene!« gewarnt wird, ist nichts Schlüpfriges gemeint. Es ist der Slogan des Potsdamer Senders Radio eins, bei dem die Moderatorin seit 1997 mit vielen kulturvollen Sendungen zu einem Markenzeichen geworden ist. Zum ersten Mal sah ich sie zu Beginn der 80er Jahre als Frontfrau einer Amateurband – damals, als sie noch bei der ND-Druckerei lernte. Für den Rundfunk begann sie 1987 beim DDR-Jugendradio DT 64 zu arbeiten. Damals konnte sie sich wohl nicht vorstellen, in die Fußstapfen ihrer drei berühmten Brüder zu treten. Klaus Brasch (»Solo Sunny«) war Schauspieler und starb früh, Thomas Brasch kam mit der DDR und damit auch mit dem kommunistischen Vater Horst Brasch ins Gehege und wurde im Westen ein berühmter Schriftsteller, und Peter Brasch eiferte dem »großen Bruder« mi...

Artikel-Länge: 2628 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen