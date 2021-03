Zerreißprobe für Italiens Sozialdemokraten

In Italien sind im sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) die Auseinandersetzungen über eine Nachfolge des am Sonnabend zurückgetretenen Parteisekretärs Nicola Zingaretti in vollem Gange. Seit zwei Jahren im Amt galt er – und gilt auch weiterhin – als Hoffnungsträger einer Wende nach links und der Betonung einer sozialdemokratischen Ausrichtung des PD. Zingaretti ist gleichzeitig Regierungschef des Latiums, der wegen ihrer Nähe zu Rom politisch bedeutsamen Region. Er habe versucht, so das kommunistische Onlineportal Contropiano, an einer im PD noch immer vorhandenen »Basis« anzuknüpfen, die der 1990 beseitigten Kommunistischen Partei (PCI) nachtrauere, der auch er selbst entstamme, und diese »wiederzubeleben«.

Aber den PD-Kurs dominieren Parlamentarier, die fast alle noch von Expremier Matteo Renzi, dem Chef der vom PD abgespaltenen Partei Lebendiges Italien (IV), nominiert worden sind, und der sich aller Linken entledigen wollte. Zingaretti begründ...