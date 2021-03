Nerven liegen blank

Die Nerven der Bevölkerung Libanons liegen blank. Das Libanesische Pfund hat weiter an Wert verloren, das Coronavirus bringt das Leben zum Stillstand, die Wirtschaftskrise verschärft sich täglich, und eine neue Regierung ist nicht in Sicht. Der Zorn über den wirtschaftlichen Absturz des Landes treibt viele junge Menschen auf die Straßen, wo sie seit Tagen mit brennenden Autoreifen, Müll und Schrott zentrale Verbindungsrouten blockieren. Ein von der Nachrichtenagentur AFP verbreitetes Foto zeigte beispielsweise am 2. März eine Frau vor schwarzem Rauch, die eine Hand zur Faust ballt, vor dem Gesicht eine libanesische Fahne als Maske. Das Libanesische Pfund hatte an diesem Tag mit einem Schwarzmarktwert von 10.000 zu einem US-Dollar den bisherigen Tiefststand erreicht.

Viele Stimmen warnen vor der zunehmenden Gewalttätigkeit der Proteste. Die Straßenblockaden behindern nicht nur Handel und Personenverkehr im Land, sondern auch die Versorgung von Krankenhäuser...