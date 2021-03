Auf dem weißen Band

Am Sonnabend wurde die 53. Nordische Ski-WM in Oberstdorf abgeschlossen, ein weiteres Sportgroßereignis unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Angesichts der hohen Coronainfektionszahlen im Landkreis Oberallgäu gab es im Vorfeld Kritik an der Veranstaltung, durchgezogen wurde sie trotzdem. Coronafälle spielten dann während der WM durchaus eine Rolle, so wurde der norwegische Skisprung-Weltcupsieger Halvor Egner Granerud positiv getestet. Er versäumte das Springen auf der Großschanze und den Teamwettbewerb der Herren. Italien zog nach mehreren Coronafällen unter seinen Skispringern und Betreuern das gesamte Team ab. Das geschah jedoch abseits der Fernsehkameras. Den Zuschauern bleiben andere Eindrücke in Erinnerung: Pappfiguren im Skisprungstadion und Langläufer, die sich bei über 20 Grad in der Sonne in kurzen Hosen und Leibchen auf einem weißen Band durch die grüne Landschaft mühten.

Nach der für den Deutschen Skiverband (DSV) mit vier Medaillen erfolgreich...