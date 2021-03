Coronakrise als Crashtest

Die Coronakrise habe sich als »Crashtest für das bundesdeutsche Gesundheitswesen erwiesen«. So heißt es im Editorial der neuen Z-Ausgabe, die sich im Schwerpunkt mit diesem »Crashtest« beschäftigt. In mehreren Beiträgen werden die Gründe für die Probleme der Gesundheitseinrichtungen erläutert, die durch die Pandemie weiter zugespitzt wurden. So zeichnen Wolfram Burkhardt und Thomas Gerlinger nach, wie die Ökonomisierung dieses Bereichs der Daseinsvorsorge umgesetzt wurde und welche Folgen das hat. Doch die Beiträge bleiben nicht bei der Analyse stehen. In der Ausgabe geht auch und vor allem um Widerstand und dessen Perspektiven.

Aus verschiedenen Blickwinkeln berichten Gewerkschafter über Entwicklungen im »Kampffeld Gesundheitswesen«. Die Fachkrankenschwester Ellen Ost erläutert, wie es die Beschäftigten am Uniklinikum Jena 2019 geschafft haben, einen Tarifvertrag für mehr Personal und Entlastung durchzusetzen. Um die »Klassenkämpfe in der Krankenpflege« g...