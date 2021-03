Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Nach der Hochzeit Jacob arbeitet seit 20 Jahren bei Entwicklungsprojekten in Indien mit. Als das Waisenhaus, für das er sich engagiert, aus finanziellen Gründen vor der Schließung steht, bietet ihm der dänische Industrielle Jørgen eine großzügige Spende an, wofür Jacob allerdings nach Dänemark kommen soll. Dort wird er zur Hochzeit von Jørgens Tochter Anna eingeladen und stellt fest, dass es sich bei Annas Mutter um seine Jugendliebe Helene handelt. Mit der großartigen Sidse Babett Knudsen und dem schon auch sehr guten Mads Mikkelsen. DK/S/GB/N 2006. Arte, 20.15 Uhr Toni Erdmann Einfach mal locker machen: Was tun, wenn man als Vater seiner entfremdeten Tochter wieder näher kommen will? Für den alleinlebenden pensionierten Musiklehrer Winfried scheint die Antwort offensichtlich: Man stattet ihr unangekündigt mit Scherzgebiss und Sonnenbrille ...

